Sakarya’da patlama sesi. Çok sayıda ekip sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Sakarya’da patlama sesi. Çok sayıda ekip sevk edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

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