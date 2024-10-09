Sakarya’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İHA
Sakarya’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Sakarya’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Araç bir anda alev aldı. O anlar görüntülendi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Aracın alevlere teslim olduğu anlar, an be an görüntülendi.

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Yangın, Erenler ilçesi Yazılı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

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Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracı durdurdu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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