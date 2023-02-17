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Sakarya’da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Sakarya’da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli kişi yakalandı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:41
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Sakarya’da silah kaçakçılığı operasyonu

Sakarya’da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Sakarya’da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametleri, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 16 kurusıkı tabanca, 2 bin 221 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 105 adet bıçak, kılıç ve pala gibi kesici alet ele geçirildi.

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