﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi

İHA'nın haberine göre, bu kadarına da pes dedirten asker eğlencesi Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde gerçekleşti. Asker eğlencesi için toplanan gençler, ellerine aldıkları pompalı tüfekler ile art arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi.

Yaklaşık 10 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrasında jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.