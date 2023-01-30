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Silahlı çatışma değil asker eğlencesi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asker eğlencesinde bir grup gencin ellerindeki pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açması yürekleri ağızlara getirdi. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:21
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Sakarya'da silahlı asker eğlencesi

Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
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İHA'nın haberine göre, bu kadarına da pes dedirten asker eğlencesi Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde gerçekleşti. Asker eğlencesi için toplanan gençler, ellerine aldıkları pompalı tüfekler ile art arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi. 

Yaklaşık 10 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrasında jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
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