Sakarya'da ticari taksi kadına çarptı

Kaynak: İHA
Sakarya'da ticari taksi kadına çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadının iddiaya göre kontrolsüz yolun karşısına geçiyordu. O sırada kadına ticari taksi çarptı.

Kaza, dün gece saatlerinde Sakarya Akyazı ilçesinin Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine doğru seyir halinde olan A.Y. kontrolündeki 54 T 2044 plakalı ticari taksi, yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçmeye çalıştığı ileri sürülen Emine S. isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da ticari taksi kadına çarptı

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