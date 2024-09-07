Sakarya'da traktör devrildi! 1 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aksu Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Güler'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Traktör, yoldan çıkarak bir dere yatağına devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde, Mustafa Güler'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazanın ardından, Hendek Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güler’in cansız bedeni, savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme sürdürülüyor.

Bu tür olayların önüne geçebilmek için, trafik güvenliği ve araç bakımının önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.