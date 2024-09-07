Sakarya'da traktör devrildi! 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da traktör devrildi! 1 ölü

Sakarya'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına devrilmesi sonucunda 1 kişi öldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aksu Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Güler'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Traktör, yoldan çıkarak bir dere yatağına devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde, Mustafa Güler'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazanın ardından, Hendek Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güler’in cansız bedeni, savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme sürdürülüyor.

Bu tür olayların önüne geçebilmek için, trafik güvenliği ve araç bakımının önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Son Haberler
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı
Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi
Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi
Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi