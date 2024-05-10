Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya’da Jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hendek ilçesinde jandarma personelleri tarafından şahısların ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 29 bin 600 adet boş makaron, 3 adet tütün sarma makinesi, 57 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 gram kenevir tohumu, 7 gram metamfetamin, 31 gram bonzai, 2 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 185 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 175 av tüfeği fişeği operasyonu düzenleyen ekipler tarafından ele geçirildi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda olaya ilişkin 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.