Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın babası, eski Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam için Sakarya’ya giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu.
"SİNAN ATEŞ OLAYININ ÜSTÜNE GİTTİĞİNİZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN"
ANKA’nın haberine göre; taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir vatandaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada” diye konuştu.
Daha sonra vatandaş ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:
“Kılıçdaroğlu: Eyvallah, gideceğiz..
Vatandaş: Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına
Kılıçdaroğlu: Onu biliyorum haberim var
Vatandaş: Lütfen dillendirir misiniz bu olayı
Kılıçdaroğlu: Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca
Vatandaş: Güveniyoruz size zaten.”
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