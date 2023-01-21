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Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir vatandaş, “Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun.” dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 00:06
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Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaoğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın babası, eski Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam için Sakarya’ya giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu.

"SİNAN ATEŞ OLAYININ ÜSTÜNE GİTTİĞİNİZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN"

ANKA’nın haberine göre; taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir vatandaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada” diye konuştu.

Daha sonra vatandaş ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:

Kılıçdaroğlu: Eyvallah, gideceğiz..

Vatandaş: Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına

Kılıçdaroğlu: Onu biliyorum haberim var

Vatandaş: Lütfen dillendirir misiniz bu olayı

Kılıçdaroğlu: Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca

Vatandaş: Güveniyoruz size zaten.”

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Mustafa bey
21.01.2023 00:36
Şu anda partide mhp de görev yapan vekilleri korumasız sokakta pazarda caddede kahvede gorebiliyormusunuz göremezsiniz vatandaş 2023 den sonrada hiç göremeyeceksiniz  
 
Tozanlı
21.01.2023 00:18
Bir vatandaş olarak sabah akşam,cumhuriyet ve değerlerinden ve Atatürk'ümüzü ağzından düşürmeyen KANAL B 'yi muhalefete yer vermediği için kınıyorum... Seçimi bekliyoruz...  
 
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