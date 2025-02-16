Sakarya’nın kültürü türkülerle hayat bulacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’nın kültürü türkülerle hayat bulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek ve Sakarya'nın kültürüne ışık tutacak "Dünden Bugüne Sakarya Türküleri" konseri, Ziya Taşkent Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Müzik Yönetmeni Doç. Dr. Mahir Mak, Ses Sanatçısı Prof. Sertan Demir, Koordinatör Arş. Gör. Mehmet Der tarafından gerçekleştirilecek konserde, TRT İstanbul Radyosu, Yurttan Sesler Korosu Ses Sanatçısı Mustafa Arı da sahne alacak.

Sakarya'da manav topluluklarından derlenen türkülerin yer alacağı konserde birbirinden değerli 13 eser seslendirilecek. Gecelerin Altında, Allı Yazma Başında Kırktepe'nin Tepesi, Öptürmem ki gibi eserlerin yanı sıra konserde ilk defa seslendirilecek eserler de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde ayrıca mahalle sanatçıları da eser icra edecek. 17 Şubat Pazartesi Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konser, saat 19.30'da başlayacak.

Sakarya’nın kültürü türkülerle hayat bulacak

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