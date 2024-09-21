Sakaryaspor Başkanı'na saldıran kişi yakalandı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e saldıran kişi yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Dün Gökhan İn'in saldırıya uğramasının ardından yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanıp gözaltına aldığı açıklandı.

NE OLMUŞTU

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu öne sürülen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya kaydedilmişti. Görüntülerdeki kişinin İn ile konuşması sırasında sert üslubu sonrasında tokat atmıştı. Tokat sonrasında İn'in 'kalp sorunum var' demesi ise dikkat çekti.

Saldırgan:

Dine beni.

İsim kullanmayacaksın.

Basın açıklaması yok abi artık.

Bitti bu işler.

Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin.

Duyuyor musun beni?

Duyuyor musun beni?

Bana bak!

Gökhan İn ise saldırgan şahsa “Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek cevap verdi.

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokatlı saldırı. O anlar kameraya yansıdı