Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokatlı saldırı. O anlar kameraya yansıdı

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu öne sürülen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Saldırganın Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon skandalı anbean kaydetti.

Sakaryaspor Başkanı'nı tehdit eden saldırganın sözleri dikkat çekti:

Saldırgan:

Dine beni.

İsim kullanmayacaksın.

Basın açıklaması yok abi artık.

Bitti bu işler.

Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin.

Duyuyor musun beni?

Duyuyor musun beni?

Bana bak!

Gökhan İn ise saldırgan şahsa “Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek yanıt verdi.

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Gökhan İn'i darp eden kişi Sakaryaspor Başkanı’na son olarak “Olamayacak bunlar” dediği anda video kaydının sonlandı.

KONGRE PAZAR GÜNÜ

Sakaryaspor kulübü geçen hafta yapılan olağanüstü genel kongresinde çoğunluk sağlanamamıştı.

Yeşil-siyahlıların mevcut kongresinde aynı zamanda adaylığını açıklayan Metin Kurtuluş da yer aldı. Mevcut Başkan Gökhan İn ve Metin Kurtuluş kongre öncesi sohbet etti.

Sakaryaspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Eylül Pazar günü yine Sakarya Atatürk Stadyumu’nda çoğunluğa bakılmaksınız kongre gerçekleşecek.