Sakaryaspor'da Suat Kaya depremi

Sakaryaspor yönetimi, gelen tepkiler doğrultusunda teknik direktör Suat Kaya ile devam edip etmeme kararını veriyor.

Gökhan İn başkanlığındaki Sakaryaspor yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürürken teknik heyetle ilgili önemli bir kararın eşiğinde. Yeşil Siyahlı yönetimde bazı taraftarlar, Suat Kaya ile yolların ayrılması gerektiğini savunurken, bazıları ise Kaya ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.

3 GÜNLÜK İZİN İŞARET Mİ?

2023-2024 sezonu hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri’nde genç ağırlıklı bir kadro ile başlayan Sakaryaspor, ikinci etap çalışmalarını Kartepe Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Kartepe’de 7 gün süren çalışmaların ardından takım, cuma günü yapılan son antrenmanın ardından 3 günlük izne ayrıldı.

Sakarya temsilcisi üçüncü etap çalışmalarına salı günü yine Kartepe Tesisleri’nde başlayacak. Bu arada, Suat Kaya ile yolların ayrılacağı iddialarının ardından verilen 3 günlük izin kafaları karıştırdı.

KARAR GÜNÜ

Sakaryaspor yönetimi, bugün yapacağı toplantıda teknik direktör Suat Kaya’nın durumunu değerlendirecek. Taraftarın tepkilerini dikkate alan yönetimin, Kaya ile devam edip etmeyeceğine yarın kesin olarak karar vermesi bekleniyor.

Yeşil Siyahlı taraftarlar ise sosyal medyada Suat Kaya’ya olan tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

SUAT KAYA KİMDİR?

Suat Kaya, eski bir Türk futbolcu ve günümüzde teknik direktör olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Kaya, Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. 2003 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik direktörlüğe adım atan Suat Kaya, birçok kulüpte görev almış ve son olarak Sakaryaspor’da çalışmıştır.