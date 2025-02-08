Sakaryaspor'dan geri dönüş

Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Ognjen Ozegovic (p) ve Burak Çoban'ın golleriyle 1-0'dan geri dönen Sakaryaspor, puanını 30'a yükseltti. 90+5'te Erkan Kaş'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çorum FK ise haftayı 35 puanla tamamladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Kerem Kalafat’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Tunahan Ergül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

31. dakikada ceza sahası içinde Erkan Kaş ile mücadelesinde Mendy Mamadou yerde kaldı ve hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltıda topun başına geçen Ognjen Ozegovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

44. dakikada Atakan’ın ceza sahası dışından kalecinin sağ tarafına yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

47. dakikada ceza saha içerisinde topla buluşan Burak Çoban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

90+7’de Emre Demir’in ortasında kalecinin çeldiği top Emircan Altıntaş’ın önünde kaldı. Altıntaş’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı.