Sakarya’ya dev kültür yatırımı: Şehir Kütüphanesi ihaleye çıkıyor!

Sakarya Şehir Kütüphanesi için 5 Eylül Cuma günü ihale açılıyor. Donatım’da 7 bin metrekarelik alanda inşa edilecek projede tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, araştırma odaları ve Devlet Tiyatroları bulunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Şehir Kütüphanesi Projesi, şehrin şimdiye kadarki en büyük kültür-sanat yatırımı olacak.

Başkan Yusuf Alemdar, Bilim Merkezi’nde başlayan çalışmaların ardından Şehir Kütüphanesi için yarın yapılacak ihaleyle bir aşamanın daha tamamlanacağını ve inşaatın kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Bilim, sanat, kültür ve eğitimde yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını belirten Alemdar, “İhalemiz 5 Eylül’de gerçekleşiyor ve çalışmalara başlıyoruz. Şehrimizde yetişen her bireyin en iyi eğitime, tesislere ve imkanlara ulaşması için üretiyor, planlıyor ve hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimize en iyi yatırımları kazandırma çabamız sürecek. Şehir Kütüphanesi’ni en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Şehir Kütüphanesi, kapsayıcı mimarisi, çok yönlü işlevselliği ve 7/24 aktif yapısıyla bölgenin kültür ve eğitim merkezi olacak. Kütüphane, sadece kitap okuma alanlarıyla sınırlı kalmayacak; konferans ve tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, özel araştırma bölümleri, bilgisayarlı çalışma odaları, engelliler için erişilebilir alanlar ve sessiz çalışma odaları içerecek.

Ayrıca, Devlet Tiyatroları’nın oyunlarına ev sahipliği yaparak kültür ve sanatın merkezi olacak. Şehir Kütüphanesi’nin yanına planlanan Bilim Merkezi ile Donatım bölgesi, Sakarya’nın kültür, sanat, eğitim ve bilim üssü haline gelecek. Böylece herkes için erişilebilir, çok yönlü bir yaşam alanı oluşturulacak.

