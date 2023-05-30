Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi. İstanbul konseri olacak mı?

Johnny Depp'i konser sahnesinde görmek isteyen hayranlarına kötü haber geldi. 59 yaşındaki ünlü aktör, Hollywood Vampires adlı müzik grubuyla çıktığı turnesinin ABD ayağını ertelemek zorunda kaldı. Depp'in konserleri erteleme nedeninin ağrılı bir yaralanmadan kaynaklandığı bildirildi.

Depp'in yanı sıra Alice Cooper, Joe Perry ve Tommy Henriksen'den oluşan Hollywood Vampires grubu adına Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hollywood Vampires'ın ABD turnesi kapsamında bu hafta yapılacak üç konserini iptal emek zorunda kaldığını paylaşmaktan dolayı üzgünüz" denildi.

"Johnny'nin ayak bileğinde oluşan ağrılı incinme nedeniyle doktoru seyahat etmemesini tavsiye etti" denilen açıklamada, Depp'in bu durumdan dolayı sarsıldığı ve bir an önce iyileşerek Avrupa turnesine devam etmek istediği belirtildi.

Johnny Depp ve grubunun normal takvime göre, bugün ABD'de Manchester şehrinde, yarın Boston'da ve 1 Haziran'da da New York'ta konseri vardı. Ancak bu konserler temmuz sonuna ertelendi.

İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

Hollywood Vampires'ın Avrupa turnesi programında 8 Haziran'da Romanya'nın Bükreş kenti ve ardından İstanbul da yer alıyor. Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Daha önce pandemi nedeniyle ertelenen konser, Lifepark'ta yapılacak.

Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritİm ve klavyelerde yer alıyor. Konserin biletleri 890 TL'den başlıyor, 3500 TL'ye kadar çıkıyor.

Hayranları, ayak bileği incinen Depp'in Avrupa turnesine kadar iyileşip iyileşmeyeceği haberini merakla bekliyor.