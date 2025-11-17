Milli ara Süper Lig lideri Galatasaray'a yaramadı. Verilen arada, Cimbom, çeşitli nedenlerle birçok oyuncusunu kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaşanan gelişmelerin ardından, stresli olduğu öne sürüldü. İlk olarak Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Süper Lig devinde Okan Buruk'un kadrosu iyice daraldı.

OKAN BURUK KADRO KURMAKTA ZORLANACAK

Liglere verilen milli arada Galatasaray'a tam 6 oyuncusundan kötü haber geldi. Süper Lig devinin teknik direktörü Okan Buruk'un oynanacak olan maçlarda kadrosunu kurmakta oldukça zorlanacağı öngörülüyor.

İşte Galatasaray'ın milli arada aldığı kötü haberler;

EREN ELMALI

Milli oyuncu, bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

VICTOR OSIMHEN

Yıldız oyuncu, ülkesi Nijerya'nın Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde sakatlık yaşadı.

YUNUS AKGÜN

Genç oyuncu, fıtık ameliyatı oldu.

KAAN AYHAN

Tecrübeli isim, A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı.

BERKAN KUTLU

Cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.

METEHAN BALTACI

Genç savunmacı da bahis soruşturması nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.