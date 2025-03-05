‘Sakın camlarınızı açmayın, maskesiz dışarı çıkmayın’. Uzman isim uyardı

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki iki-üç gün boyunca pencerelerin açılmaması ve dışarı çıkarken mutlaka maske takılması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Türkiye, Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımının tehlikeli olabileceğini vurgulayan Şen, "Bu tozlar bakteri ve mantar taşıyabilir, solunum yolu hastalıkları olanlar büyük risk altında!" dedi.

Şen, özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde hava kalitesinin sağlıksız seviyelere düşeceğini ifade etti.

TEHLİKE HANGİ BÖLGELERDE DAHA BÜYÜK?

Türkiye’yi etkisi altına alan toz taşınımı özellikle Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı, Konya, Mersin ve Niğde gibi illerde hava kalitesini yüksek derecede düşürecek.

Meteoroloji uzmanları, en kritik günlerin Perşembe ve Cuma olduğunu ifade ediyor. Cuma günü taşınımın zirveye ulaşması beklenirken, Cumartesi itibarıyla etkisini kaybedeceği belirtiliyor.

Afrika ve Orta Doğu’dan yükselen devasa toz bulutları Türkiye’ye doğru ilerlerken, hava sıcaklıklarının yükselişiyle beraber solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için ciddi bir risk oluşturabileceği belirtildi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlara göre bu dönemde cam ve kapıların kapalı tutulması, havalandırma sistemlerinin filtreli kullanılması çok önemli. Açık havada uzun süre bulunmaktan kaçınılması ve dışarı çıkarken koruyucu maske takılması sağlık açısından kritik bir önlem olduğu ifade edildi.

Solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için riskin daha yüksek olduğunun altı çizilirken, bol su tüketimi ve solunum yollarını nemli tutmanın önemine vurgu yapıldı.

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI!

Araç sahiplerinin hava filtrelerini kontrol etmeleri ve tozun etkisini en aza indirecek önlemler almaları öneriliyor.

Yetkililer, hava kirliliğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtirken, vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate alarak önlem almaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye genelinde etkili olması beklenen bu doğa olayı sebebiyle hava kalitesinin düşeceği ve nefes almanın zorlaşabileceği belirtiliyor.