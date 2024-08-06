Sakın yapmayın iflas edersiniz. İslam Memiş'ten yatırımcılara soğuk duş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sakın yapmayın iflas edersiniz. İslam Memiş'ten yatırımcılara soğuk duş

İslam Memiş Bitcoin yatırımcılarını uyararak yüzde 20'lik düşüşün rehavetine kapılmamak gerektiği konusunda uyardı. Kredi çekilip Bitcoin almanın iflasa bile yol açabileceğini ifade etti.

Milyonlarca yatırımcı, ellerindeki varlıkları değerlendirmek için çeşitli yatırım araçlarını tercih ediyor. Ancak pazartesi günü piyasalarda yaşanan sert düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. Borsalarda %6, Bitcoin tarafında ise %20’ye varan büyük satışlar yaşandı. Ünlü ekonomist İslam Memiş, yatırımcılara uyarılarda bulundu.

PİYASALAR SERT SATIŞ YEDİ

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla artması ve İran ile İsrail arasındaki gerilimin etkisiyle haftaya tarihi bir düşüşle başladı. Japon pay piyasalarında düşüş %13’ü, Güney Kore'de ise %8,5'i aşarken, BİST 100’de %6,72 oranında sert satış gerçekleşti ve endeks 9 bin seviyelerine kadar geriledi.

Bitcoin tarafında da büyük bir satış dalgası dikkat çekti. Bir günde %20 düşen Bitcoin, 49 bin dolara kadar indi. Anlık olarak ise 53 bin dolardan işlem görüyor.

MEMİŞ: SAKIN YAPMAYIN İFLAS EDERSİNİZ

Birçok yatırımcı, Bitcoin ve borsanın geleceğini merak ederken, bazıları ise düşüşleri fırsata çevirerek alım yapıyor. Ünlü ekonomist İslam Memiş, alım yapanlara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, “%20 düştü diye bankadan kredi çekip alırsanız, iflas edersiniz. Bunları yapmayın, hayatınızdan olursunuz” dedi.

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