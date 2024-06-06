Sakıp Sabancı’nın tek torunu yıllar sonra ortaya çıktı. Akıl almaz mirasın tek sahibi

Düzenleme: Merve N. Güreş
Sakıp Sabancı’nın tek torunu yıllar sonra ortaya çıktı. Akıl almaz mirasın tek sahibi

Sakıp Sabancı’nın tek torunu Melisa Tapan uzun süre sonra ilk kez bir davette boy gösterdi.

Türkiye’nin en önemli iş adamlarından merhum Sakıp Sabancı’nın tek torunu olan Elçin Melisa Sabancı Tapan, geçtiğimiz gün bir ödül töreninde objektiflere poz verdi.

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Güzelliği ile herkesi büyüleyen genç kadın, mütevazi duruşuyla da büyük beğeni kazandı.

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Sevil Sabancı ve Bedri Eran Tapan'ın çocuğu olarak dünyaya gelen 31 yaşındaki Tapan, Sabancı Ailesi’nin dördüncü nesil üyesidir.

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Richmond Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü mezunu olan Melisa, holding şirketlerinden dünyaca ünlü lastik markası Bridgestone'da iş hayatına başlamıştı.

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2019’da kurduğu Gate 27 isimli uluslararası konuk sanatçı programını yöneten Melisa Tapan, sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isim haline geldi.

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Halen Sabancı Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tapan, önceki yıllarda dedesi Sakıp Sabancı için şunları söylemişti: Tasarrufa büyük önem verirdi. Ülkemizi, çocukları, hayvanları, doğayı çok severdi. Küçük şeylerden büyük mutluluk duymayı dedemden öğrendim.

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Sevil Sabancı ve iş insanı Eran Tapan, 1991 yılında evlenmiş ardından 3 yıl sonra ayrılık kararı alarak boşanmıştı.

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Galatasaray Kongre Üyesi olan iş insanı Eran Tapan ise 2021’de Demet Sönmez ile evlendi. Çiftin geçtiğimiz ay bir oğulları oldu.

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