Şakir Paşa Ailesi daha ilk bölümden ortalığı yıktı geçti! O sahne olay yarattı…

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle gündem oldu. Gelinini izleyen kayınpeder sahnesi sosyal medyada olay yarattı.

İLK BÖLÜMÜYLE ORTALIĞI YAKTI

Dizide ünlü Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, resim sanatının ustalarından Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırları gözler önüne seriliyor.

KAYINPEDERİN GELİNİNİ İZLEDİĞİ SAHNE OLAY OLDU!

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Şakir Paşa Ailesi'ne gelin-kayınpeder ilişkisi damga vurdu. Kayınpederin çıplak bir şekilde denize giren gelinini izlemesi sosyal medyada olay yarattı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kanal D’nin yenge kayın ilişkisinden sonra Now Tv’nin Şakir Paşa ve geliniyle ortama giriş.

Sanat ve kostüm ekibi çok detaylı çalışmış. Dekorlar, kostümler çok incelikli. Kadro kalabalık. Hikaye akıyor. Güzel bir iş olacak gibi.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI KİMDİR?

Halikarnas Balıkçısı takma adını kullanan Cevat Şakir Kabaağaçlı, 17 Nisan 1890 tarihinde, Girit adasında doğup 13 Ekim 1973'te İzmir'de hayatını kaybetti.

Yazarın çocukluğu babasının görevinden dolayı Atina’da geçti. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlamış, ardından İngiltere’ye gitmiş.

Dört yıl boyunca Oxford Üniversitesi’nde Yakın Çağlar Tarihi bölümünde okuyan yazar, üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Birçok dergi için yazı ve karikatür hazırladı.

Asker kaçakları ile ilgili bir yazısının yayımlanmasından sonra yazar, Bodrum’a sürüldü.

Bodrum’da yaşadığı yıllarda sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir bahçıvan, öğretmen, ve balıkçı ünvanlarını da sahip. İkinci Dünya Savaşı çıktığı zaman Cevat Şakir’i Bodrum’dan ayrılmak zorunda kalır. Emektar teknesini ve evini satar. Ardından ceplerine doldurduğu tohumlarını Bodrum’un dört bir yanına serper sonra da İzmir’e yerleşir. İzmir’in Hatay semtinde yaşamını yitiren Halikarnas Balıkçısı’nın mezarı Bodrum’dadır. Çünkü yazar, mezarının Bodrum’un Türbe tepesine gömülmesini vasiyet etmiş.

Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın bir anı eseri ( Mavi Sürgün ), altı romanı ( Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Ötelerin Çocuğu, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri, Bulamaç), beş hikaye kitabı ( Ege’den Denize Bırakılmış Bir Çiçek, Gençlik Denizlerinde, Parmak Damgası, Çiçeklerin Düğünü, Dalgıçlar), onbir deneme eseri vardır.(Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Bodrum, Anadolu’nun Sesi, Asia Minor, Hey Koca Yurt, Merhaba Anadolu, Düşün Yazıları, Altıncı Kıta Akdeniz, Sonsuzluk Sessiz Büyür, Arşipel).