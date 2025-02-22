Şakir Paşa Ailesi dizisi için yapım şirketi hukuk süreci başlatıyor

NOW’ın Pazar akşamları seyirciyle buluşan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi Şakir Paşa’nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan’ın mahkemeden aldırdığı tedbir kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yayın saatinde Kızıl Goncalar’ın ekrana geleceği dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararı nedeniyle iptal edildi.

Dizinin yapım şirketi Medyapım pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için gereken hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Çarşamba günü RTÜK’ten 3 kez yayın durdurma cezası da alan dizinin çekimlerinin kar yağışı nedeniyle verilen zorunlu aranın dışında devam edeceği öğrenildi.

Kanalın elinde şu an bir bölüm stok olduğu belirtildi. Bu pazar dizi için her şey yolunda gitseydi Sait Halim Paşa Yalısı’nda yemekli özel bir de davet düzenlenecekti. Ancak davet aşırı kar yağışı nedeniyle RTÜK cezası öncesi öğlen saatlerinde iptal edilmişti.