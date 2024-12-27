Şakir Paşa Ailesi Köşkü'nden geriye hiçbir şey kalmadı! İlk görüntüler geldi

Her sahnesiyle olay olan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi Kartal'daki çekim platosunda gün gece saatlerinde yangın çıktığı öğrenildi.

Oyuncu kadrosunda; Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un yer alıyor.

KÜLE DÖNDÜ

Şakir Paşa Köşkü adeta küle döndü. Çekim platosundaki yangından ilk görüntüler de geldi.

Çekim platosunun son hali dizinin hayranlarını üzdü. Sosyal medyada; 'Aşırı ağlıyorum', 'Çok üzgünüm', 'Mahvolmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy “Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi” ifadelerini kullandı.