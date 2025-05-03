"Şakir Paşa Ailesi"nde final belirsizliği: Başrolden ayrılık, yapımcıdan yalanlama

Oyuncu Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut’un başrollerini paylaştığı dizinin setinde bugüne kadar iki kez yangın çıkarken, çekimlere de birkaç kez ara verilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dizinin final yapacağını duyurdu. Üzümoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Müthiş insanlarla müthiş bir hikâye anlatıyorduk. Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım… Her anlamda işinin ehli ve iyi insanlardı. Ancak ne yazık ki bazı ahlaki sınavlar ve şanssızlıklar süreci etkiledi. Oysa gerçek bir hikâyeydi ve ilham verici olabilirdi. Bir imparatorluğun sona erdiği, cumhuriyetin doğduğu topraklarda yetişmiş kadın sanatçıları barındıran bu ailenin hikâyesi çok kıymetliydi. Yangınlar atlatıldı ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi, hepimiz için son nokta oldu. Bitirme kararı verildi.”

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş ise dizinin yapımcısı Fatih Aksoy’a ulaştı ve Üzümoğlu’nun iddiasının aksine dizinin final yapmayacağını öğrendi. Aksoy, yaptığı açıklamada, “Şakir Paşa Ailesi’nin hikâyesini anlatmaya devam edeceğiz,” diyerek dizinin yoluna devam edeceğini duyurdu.