Şakir Paşa Ailesi’nin Cevat’ıydı! Ünlü oyuncuya hapis şoku!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şakir Paşa Ailesi’nin Cevat’ıydı! Ünlü oyuncuya hapis şoku!

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı boykot çağrıları nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Üzümoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Üzümoğlu ile birlikte 20 kişinin 7 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkındaki boykot soruşturması tamamlandı.

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10 KİŞİ İLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Boykot çağrıları nedeniyle Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi geçtiğimiz nisan ayında gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu 21 kişinin 7 yıl 6 aya kada hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede şüphelilerin, "sosyal sebeplere dayanarak ülke ekonomisinin sekteye uğratılması amacıyla hareket ettikleri" savunuldu.

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CEP TELEFONU MESAJLARINA YER VERİLDİ

Ayrıca Üzümoğlu'nun cep telefonunda yapılan incelemede TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaştığı mesajlara yer verildi.

Bu mesajların ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

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NEYLE SUÇLANIYORLAR?

Hazırlanan iddianamede dosyada şüpheli olarak yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan'ın kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme ve basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamalarıyla toplamda ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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