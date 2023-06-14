Şakkadanak Batırel "Faiz yüzde 20'ye çıkarsa dolar 21 TL'ye düşer" dedi

Peşi sıra 10 milyar dolar bozdurma yöntemi ile doları düşürme tavsiyesi veren Batırel, sosyal medyadan yeni bir yöntem daha paylaştı.

Şakkadanak Batırel "Faiz yüzde 20'ye çıkarsa dolar 21 TL'ye düşer" dedi

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Ahmet Hakan'ın televizyon programında “Şakkadanak 10 milyar dolar satarım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım” sözleriyle Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve tüm izleyenleri şoke etmişti.

“Şakkadanak" sözüyle hafızalara kazınan Necmettin Batırel'den yeni yatırım tavsiyeleri geldi.

Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın faizi artırması durumda dolar kurunun gerileyeceğini savundu. Doların yanı sıra altında da düşüş bekleyen Batırel, gram altının 1300 liraya kadar gerileyeceğini öne sürdü.

Batırel, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası politika faizini %20'ye çıkarırsa, dolar 21.00 TL'ye düşer. Bu durumda altının onsu 1950 dolarda kalsa dahi şu anda 1480 liradan satılan gram altın 1300 liraya iner.. Altında mevcut seviyeden satış yapın, düşünce alın"

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