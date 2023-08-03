Şakkadanak Necmettin benzinin göreceği fiyatı Avrupa standardı diye pazarladı

Editör: Ayşe Memiş

Seçimlerin ardından A’dan Z’ye her şey zamlandı. Türkiye artık zamla yatıp zamla uyanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatları uçtu.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimler sonrası yağmur gibi zamlarla akaryakıt fiyatları 37 TL sınırını aştı. Dolar şu an ise 26 TL 96 kuruş civarında.

Kamuoyunda "Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel, akaryakıtın daha da zamlanacağını söyledi

Yaptığı dolar açıklamaları gündeme gelen iktidar destekçisi Batırel akaryakıt fiyatlarının 44 TL'ye yükseleceğini belirtti.

Batırel, benzinin 44 TL'ye yükseleceğini söyleyerek bu zammı Avrupa standardı diye pazarladı

Twitter hesabından paylaşım yapan Batırel "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek" açıklamasını yaptı.

Benzin Türkiye'de geleceği Şakkadanak Necmettin'e hatırlatma...Almanya'da 2008 yılında benzin 1.56 euroya satılırken, Türkiye'de benzin 3 lira 47 kuruştu. Euro o dönemdeki kur fiyatı ise 1.71 TL'ydi. Neredeyse euro kuruyla benzin fiyatı birbirine yakın seyrediyordu. O yıllarda dünyanın en pahalı benzinini kullanıyoruz diye haberler çıkıyordu. Almanya'da şu anda benzin yine o yıllara yakın seviyede seyrediyor. 31 Temmuz günü Almanya'da benzin satış fiyatı 1.85 euro. Çok fazla yükselmemiş. Kısacası 0,29 euro artmış. Aradan geçen 15 yılın ardından euro kuru 20 kat arttı. Peki euroyu kim arttırdı sorusunu Şakkadanak Necmettin'e sormak lazım. Çok basit bir hesap...Almanya'daki asgari ücretle 876 litre benzin alınırken, Türkiye'deki 11 Bin 402 liralık asgari ücretle alınan benzin ise 316 litre benzin alınıyor. Azıcık matematik bilgisi olan bu karşılaştırmayı yapabilir. Peki Şakkadanak Necmettin bu hesabı niye yapmıyor acaba? Yandaşlıktan mı dersiniz...