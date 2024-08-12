Sakurai: Bu yıl artış yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sakurai: Bu yıl artış yok

Makoto Sakurai'ye göre Japonya Merkez Bankası, son faiz artırımı sonrasında 2024’te politika faizini tekrar artıramayacak.

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) eski Yönetim Kurulu Üyesi olan Makoto Sakurai’ye göre Japonya Merkez Bankası, son faiz artırımı sonrasında gelen piyasa çalkantıları ve ülke ekonomisinin hızlı bir toparlanma görme ihtimalinin düşük olması sebebiyle 2024’te politika faizini tekrardan artırmayacağını açıkladı.

Sakurai en azından yılın geri kalanında tekrar artış yapamayacaklarını, gelecekteki mart ayına kadar bir artış yapıp yapamayacaklarının ise belirsiz olduğunu söyledi.

Piyasadaki son çalkantı ve BOJ'un buna tepkisi, piyasa katılımcılarının görünüm hususunda temkinli olmasına sebep oluyor.

Sakurai, "Normal para politikasına dönüş sürecinde, faiz oranlarının neredeyse sıfır olduğu bir yerden normal yüzde 0,25'e geçmeye karar vermeleri iyi bir şey. Ancak bu hareketin o kadar çok enerji gerektirdiğini, daha sonraki artışlara ilişkin "bir süre bekleyip görmeleri gerektiğini" ifadelerini kullandı.

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