Salah 'Lütfen onları unutmayın' diyerek Gazze mesajı verdi

Kaynak: AA
Salah 'Lütfen onları unutmayın' diyerek Gazze mesajı verdi
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Noel paylaşımı yaparken Gazze mesajı da verdi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, X sosyal medya hesabından hesabından Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan saldırıları hatırlattı.

''NOEL'E BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE GİRİYORUZ''
Noel'in ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu belirten Salah, "Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz." ifadelerini kullandı.

''LÜTFEN ONLARI UNUTMAYIN''
Ayrıca, Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller." notunu düştü.

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