Salça bidonunda uyuşturucuyla yakalandı

Eskişehir’de salça bidonuna gizlediği 412 gram esrar ile yakalanan Erdal T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salça bidonunda uyuşturucuyla yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen, şüpheli Erdal T.’nin yer aldığı araç, kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 litrelik plastik salça bidonu içerisine paketlerle gizlenmiş 412 esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Erdal T., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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(Kaynak: DHA)

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