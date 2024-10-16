Salça kutusundan uyuşturucu çay paketinden silah çıktı

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na yapılan operasyonda salça kutusu içinde uyuşturucu, çay paketi içinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Paketleri bir otobüs firmasına vermek üzere getiren 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen S.T. (22), B.M. (21) ve S.T.'nin (23) bir koliyle Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiğini belirledi. Ekipler şüphelilerin uyuşturucu kaçıracağından şüphelenerek operasyon başlattı.

3 şüphelinin bir otobüs firmasının tarifeli seferine vermek istedikleri koliyi açan ekipler kolide çay paketi ve salça kutusu buldu. Polis ekiplerinin incelemelerinde salça kutusunda 126 gram metamfetamiin, çay kolisinde ise 1 ruhsatsız tabancayla 4 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.