26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Salda Gölü talanı sonuç verdi. Beyaz kumsal kakardı. Kamyonlarla dozerler sokulmuştu

Salda Gölü talanı sonuç verdi. Beyaz kumsal kakardı. Kamyonlarla dozerler sokulmuştu

Türkiye'nin Maldiveleri olarak tanınan, NASA ayakkabıyla bile girilmemeli dediği Salda'ya iktidar 'Millet Bahçesi' yapılacak diyerek dozerleri sokmuştu. En son "Bilim merkezi" yapılması planlanan Salda'dan kötü haber geldi: Her geçen gün yok oluyor...

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:54
Takip Et

Salda Gölü karardı. İktidar kamyonları dozerleri sokmuştu

Salda Gölü talanı sonuç verdi. Beyaz kumsal kakardı. Kamyonlarla dozerler sokulmuştu
+
Aa
-

İktidarın “Millet Bahçesi” olarak duyurduğu dozerlerle girilen Salda Gölü’nün kıyısındaki alanın işletmesinin Subartu isimli özel şirkete verildiği ortaya çıkmıştı.

En son "Bilim merkezi" yapılması planlanan Salda'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nde beyaz kumsalın oluşmasını sağlayan hidromanyezit mineralinin kirlilik nedeniyle her geçen gün yok olduğunu, kumsaldaki kararma yayılımının arttığını söyledi. Kaymakam'a göre ise "olağanüstü bir durum yok"

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi ve bembeyaz kumsallarıyla dikkat çeken Salda Gölü'nün beyaz kumsallarındaki kararmaların yayılımının arttığını belirtti.

Kumsalın beyaz renk almasını sağlayan manyezit mineralinin milyonlarca yıl önceki çökellerden oluşan mineral olduğunu kaydeden Kesici, "Bu özellik Türkiye'de öncelikle Salda Gölü'nde su içi ve yüzeyinde, Van Gölü'nde ise su içinde meydana gelen doğal biyomineralizasyon reaksiyonlarıdır. Bunlar su yüzeyine çıktığında daha çok beyaz karnabahar görünümü alır. Canlıdırlar. Karbondioksit emilimini sağladıkları için küresel ısınmanın engellenmesine katkı sunarlar. Endüstride kullanım alanları çok yaygın" dedi.

CANLI BEYAZ KUMULLAR ÖLÜYOR

Göl içindeki beyaz adacıklar ve kumullar, gölün turkuaz rengi ile çok az olan canlılarının tehlikede olduğunu dile getiren Kesici, "Bunun tek nedeni, Salda Gölü ve çevresinin çok yoğun insan baskısı altında olması ve gölde milyonlarca yıl önce süren doğal döngünün giderek bozulması. Bu kararmalar, canlı organizmalar olan beyaz kumulları oluşturan hidromanyezitlerin ölümü anlamına gelmektedir" dedi.

"Eylül ayında uyarıda bulunmuştuk"

Kararmanın yayıldığını aktaran Kesici, "En son eylül ayında bu konuda uyarıda bulunmuştuk ve kararmalara ait görüntüleri paylaşmıştık. Son görüntülerde kararmaların devam ettiği ve giderek arttığı görülüyor. Eğer Salda Gölü çevresiyle birlikte korunmazsa bu kararmaların giderek artacağını belirtmiştik, öyle de oluyor. Bu kararma istilacıdır, her yere yayılabilir" diye uyardı.

Göl içindeki beyaz adacıklar ve kumullar, gölün turkuaz rengi ile çok az olan canlılarının tehlikede olduğunu dile getiren Kesici, "Bunun tek nedeni, Salda Gölü ve çevresinin çok yoğun insan baskısı altında olması ve gölde milyonlarca yıl önce süren doğal döngünün giderek bozulması. Bu kararmalar, canlı organizmalar olan beyaz kumulları oluşturan hidromanyezitlerin ölümü anlamına gelmektedir" dedi.

Kaymakam: Olağanüstü bir durum yok

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, beyaz kumullarda kararma yaşandığı iddialarına ilişkin standart bir görüntü alınıp basına servis edildiğini söyledi. Yenisoy, özellikle mayıs ve bu aylarda mevcut toprak yağış ve nem oluştuğu için toprağın ıslak görünümü olduğunu belirterek, "Yılda iki defa basına veriliyor ve artık olağanlaştı. Valilik, kaymakamlık olarak tüm önlemler had safhada alınmış durumda. Salda'da olağanüstü bir durum yok. Zaten son 4 yıl içinde orada kirlilik ve insan baskısı yok" dedi. 

'BU GÖRÜNTÜLER ÜZÜYOR'

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şakar ise gölde bu yıl sular çekilmeye başladıktan sonra kararlamaları gördüklerini söyleyerek, "Son günlerde yine bu siyahlıklar, kararmalar görülmeye başlandı. Görüntüleri, gölün doğusundaki Karaoluk bölgesi ile güneydoğusundaki belediye halk plajının olduğu alanlarda aldık. Salda Gölü, dünyada eşi benzeri olmayan bir göl. Bu tür görüntüleri görmek bizi hem çok üzüyor, hem de endişelendiriyor. Salda Gölü'nün etrafındaki endemik türlerle birlikte ekolojik yapısı mutlaka korunmalı" dedi.

KAYMAKAM: OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YOK

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, beyaz kumullarda kararma yaşandığı iddialarına ilişkin standart bir görüntü alınıp basına servis edildiğini söyledi. Yenisoy, özellikle mayıs ve bu aylarda mevcut toprak yağış ve nem oluştuğu için toprağın ıslak görünümü olduğunu iddia ederek, "Yılda iki defa basına veriliyor ve artık olağanlaştı. Valilik, kaymakamlık olarak tüm önlemler had safhada alınmış durumda. Salda'da olağanüstü bir durum yok. Zaten son 4 yıl içinde orada kirlilik ve insan baskısı yok" dedi.

ULUSLARARASI BİLİM MERKEZİ

Kaymakam Erdem Yenisoy, Salda Gölü'nün toprak yapısının Mars'taki yapıyla aynı olduğunu, bölgede NASA'nın da yer alacağı bir bilimsel araştırma laboratuvarı kurulmasına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini ifade ederek, "Bilim merkezi kurulmasıyla alakalı bir çalışma yapıldı. Sadece Türkiye değil, dünyanın ortaklaşa yapacağı bir çalışma olacak, gerekli çalışmalar devam ediyor. Mars'a benzerliğinden dolayı orada yapılacak çalışmaların fizibilitesi burada yapılmak amacıyla kuruluyor zaten" dedi.

İŞTE SALDA GÖLÜ'NÜN ESKİ FOTOĞRAFLARI

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

genel kültür
26.12.2022 16:58
ABD salda gölüne girilmeyecek dedi. girmeyin artık  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
2
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
4
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
6
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
7
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.