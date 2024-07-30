Salda Gölü’nün dibine asfalt atıkları bırakıldı. Doğa harikasına bir hançer daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Salda Gölü’nün dibine asfalt atıkları bırakıldı. Doğa harikasına bir hançer daha

Doğa harikası Salda Gölü’nün dibine yol inşaatına ait asfalt ve kazıntıların atıkları göle doğru atıldı. Kıyılarda da çatlak olduğu aktarıldı.

Türkiye’nin eşsiz doğal güzelliklerinden Salda Gölü için NASA ayakkabı bile basılmaması gerektiğini söylemişti.Ancak doğa harikasına defalarca hançer sokuldu. Salda Gölü’nün etrafında yol ve inşaat yapıldı. Yapılan inşaatlar ve çevresel tahribat, gölün benzersiz beyaz kumlarını ve doğal yapısını tehdit ediyor.

ATIKLAR GÖLÜN DİBİNDE

Gölün etrafında sosyal tesislerin inşa edilmesi ve kamyon-dozer gibi ağır araçlarla göl kıyısına girilmesi Salda’yı kirletti. Son zamanlarda kirliliği ile gündem olan Türkiye’nin cennetinde bu kez asfalt ve çöp atıkları gölün dibine bırakıldı.

Sosyal medyada yayılan görsellerde gölün dibinin çöplerle, molozlarla, taşlarla kaplandığı görüldü. Salda Gölü Koruma Derneği yönetimi fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

“TEHDİT ALTINDA”

Paylaşımda “Kayadibi, Doğanbaba yolu çalışmaları sırasında eski asfalt ve kazıntılar göle doğru itilmiş. Yol çalışması için ‘sadece iyileştirme’ denilmişti ama gözlemlerimiz farklı. Çevre koruma ilkeleri ihlal edilmiş. Acil önlem şart. Salda Gölü’nün ekosistemini tehdit altında. Talep ediyoruz, bağımsız uzmanlar tarafından saha incelemesi ve bilimsel analiz yapılsın. Zararın boyutu belirlensin, onarım başlasın. Gelecekte benzer olayları önlemek için sıkı denetim mekanizmaları kurulmalı. Hassas doğal alanlardaki her çalışma titizlikle yürütülmelidir” denildi.

HER YER ÇÖPLE KAPLI

Dernek yönetimi çevre kirliliğine de değinerek “Her yerde çöp, cam kırıkları ve plastik atık görmek mümkün. Bu eşsiz güzelliğimizi korumak için daha etkili önlemler alınmalı. Salda dünya mirasıdır. Salda Gölü için tam koruma talep ediyoruz” çağrı yaptı.

KIYILARDA ÇATLAKLAR VAR

Salda Gölü’nün kuruduğuna da işaret edilen açıklamalarda, “Mavi gezegen S.O.S veriyor. Kıyılardaki çatlaklar ve kuruma, gölün hızla tükenişini gösteriyor. Acil önlem alınmazsa, bu doğa harikası ve ekosistemi, geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görebilir” ifadelerini kullanıldı.

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