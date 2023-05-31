Saldırganı kan çekti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, kaçtıktan bir süre sonra olay yerine dönüp polis ekiplerine teslim oldu.

Saldırganı kan çekti

İHA'nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak ile Gardalya Sokak kesişiminde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, taraflardan A.Ö., M.G. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu esnada yaralı A.Ö., arkadaşları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, silahla yaralama şüphelisi M.G., olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra adrese dönerek ekiplere teslim oldu. M.G. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw902749-01.jpg

aw902749-02-001.jpg

aw902749-03-001.jpg

aw902749-04.jpg

Öne Çıkanlar
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Son Haberler
Bilirubin nedir Sağlık
Bilirubin nedir
Canlı yayında anket gerilimi. Sunucu ne yapacağını şaşırdı Güncel
Canlı yayında anket gerilimi. Sunucu ne yapacağını şaşırdı
Galatasaraylı ünlülerin şampiyonluk coşkusu Magazin
Galatasaraylı ünlülerin şampiyonluk coşkusu
Anne babalar o kitaplara dikkat Sağlık
Anne babalar o kitaplara dikkat
Beth root bitkisi nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Beth root bitkisi nelere iyi gelir
Bebeğinizin sağlıklı olduğunu nasıl anlarsınız Sağlık
Bebeğinizin sağlıklı olduğunu nasıl anlarsınız
Kanada'daki orman yangınlarında 16 bin kişi tahliye edildi Dünya
Kanada'daki orman yangınlarında 16 bin kişi tahliye edildi