Kofana Digital, 2012 yılından bu yana 25’ten fazla ülkede 200’ün üzerinde şirkete büyük ölçekli dijital dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmeti sunan, Salesforce’un Türkiye’deki iş ortağı ve EMEA bölgesinin en deneyimli teknoloji danışmanlık firmalarından biridir.



Salesforce ekosisteminin sunduğu Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Data Cloud, Mulesoft, Slack ve Tableau gibi farklı operasyonlara değen çözümleriyle, farklı sektörlerde çok sayıda projeyi başarıyla hayata geçirmiştir. Her projede, kurumların özgün ihtiyaçlarına uygun, stratejik, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir CRM ve Müşteri 360 yapıları tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.



Kofana’nın hizmet anlayışı, yalnızca teknolojik altyapılarının kurulmasıyla sınırlı değildir. Veri odaklı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi, müşteri deneyiminin derinleştirilmesi ve özellikle ele aldığı her süreçte ölçülebilir iş değeri yaratılması temel öncelikleri arasındadır.





Perakende, üretim, lojistik, liman işletmeciliği, finansal hizmetler ve madencilik başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren lider markalarla uzun vadeli ve güçlü iş birlikleri yürütülmektedir. Proje süreçlerinde çevik metodolojiler benimsenerek, hızlı adaptasyon ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır.



Kofana, yalnızca müşteri projeleriyle sınırlı kalmayıp, Salesforce ekosisteminin bölgesel gelişimine katkıda bulunma sorumluluğunu da aktif olarak üstlenmektedir. Bu kapsamda, sektör etkinliklerine liderlik etmekte; aynı zamanda genç yetenekleri teknoloji dünyasına kazandırmak amacıyla 2022 yılında başlattığı Software Developer Bootcamp ve Apex geliştirme kampları gibi sosyal etki projelerini hayata geçirmektedir.



%100 başarı odaklı danışmanlık yaklaşımıyla Kofana Digital, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler başta olmak üzere tüm CRM süreçlerinde kurumlara uçtan uca değer yaratmaya devam etmektedir.

Sales Cloud:

Salesforce Sales Cloud, satış performansını artırmak, müşteri etkileşimlerini güçlendirmek ve iş büyümesini desteklemek amacıyla geliştirilen, dünyanın lider Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformudur. Satış süreçlerini sadeleştiren, görevleri otomatikleştiren ve satış ekiplerinin fırsatları daha hızlı kapatmasını sağlayan kapsamlı araçlar sunar.







Service Cloud

Salesforce Service Cloud, işletmelerin dünya standartlarında müşteri hizmetleri ve destek sunmasını sağlayan kapsamlı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformudur. Daha hızlı çözümler, kesintisiz müşteri etkileşimleri ve tüm kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı mümkün kılar.







Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud, işletmelerin her kanalda kişiselleştirilmiş ve veri odaklı pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlayan lider bir dijital pazarlama platformudur. Pazarlama ekiplerinin tüm temas noktalarında kesintisiz ve bağlantılı müşteri yolculukları oluşturmasına ve etkileşimi artırmak, büyümeyi desteklemek için derin içgörüler elde etmesine olanak tanır.





Data Cloud

Salesforce Data Cloud, tüm kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek müşterilerinize ait tekil ve dinamik bir görünüm oluşturan gerçek zamanlı bir müşteri veri platformudur (CDP). Kurumların kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına, veri odaklı kararlar almasına ve tüm departmanlarda operasyonlarını optimize etmesine olanak tanır.





Agentforce

AgentForce, Salesforce’un güçlü yapay zeka (AI) ve otomasyon teknolojilerini bir araya getiren çözümüdür. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini optimize ederek işletmelerin hem zaman tasarrufu yapmasını hem de veriye dayalı akıllı kararlar almasını sağlar.



Mulesoft

MuleSoft, uygulamalar, sistemler ve veri kaynakları arasında entegrasyonu kolaylaştıran lider bir API yönetimi ve entegrasyon platformudur. İşletmelerin farklı sistemlerini birbirine bağlayarak süreçlerini hızlandırmasına, veri akışını düzenlemesine ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar.



Tableau



Tableau, verileri görselleştirerek analiz etmeyi sağlayan iş zekâsı platformudur. Yapay zeka destekli içgörü önerileri ve etkileşimli panolarla kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasını kolaylaştırır.