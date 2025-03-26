Şalgamın diyet devrimi! Kilo vermenin yeni sırrı mı?

Düşük kalorisi, yüksek lif içeriği ve metabolizmayı hızlandıran özellikleriyle şalgam, kilo vermek isteyenlerin radarına girdi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu kök sebzenin sağlık üzerindeki etkilerini doğrularken, şalgamın diyet dünyasındaki yükselişi dikkat çekti.

İşte şalgamın diyet listelerine giriş hikayesi ve ardındaki bilimsel gerçekler...

ŞALGAMIN BESLEYİCİ GÜCÜ: NEDEN DİYET DOSTU?

Şalgam, turpgiller ailesine ait bir kök sebze olarak, düşük kalorisiyle öne çıktı.

100 gramında sadece 28 kalori bulunan şalgam, aynı zamanda lif, C vitamini, potasyum ve antioksidanlarla dolu.

ABD’deki Mayo Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Donald Hensrud, “Şalgam, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırır ve kalori alımını doğal yoldan azaltır. Bu, kilo kontrolü için ideal bir özellik” dedi.

The Journal of Nutrition’da 2025’te yayımlanan bir çalışma, lif zengini besinlerin düzenli tüketiminin kilo verme sürecini %20 hızlandırdığını ortaya koydu. Şalgam, bu özellikleriyle diyet listelerine güçlü bir giriş yaptı.

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİ

Şalgamın diyet dünyasında parlamasının bir diğer nedeni, metabolizmayı destekleyen bileşenleri.

İngiltere’den beslenme uzmanı Dr. Rhonda Patrick, “Şalgamın içerdiği kalsiyum ve B vitaminleri, enerji metabolizmasını optimize ederek yağ yakımını teşvik eder” açıklamasında bulundu.

American Journal of Clinical Nutrition’ın 2024 analizi, şalgam gibi düşük glisemik indeksli sebzelerin kan şekerini dengelediğini ve insülin direncini azalttığını gösterdi. Bu da şalgamı, özellikle Tip 2 diyabet riski taşıyanlar için diyetlerde vazgeçilmez kılıyor.

ŞALGAM SUYU: ZAYIFLAMANIN FERMENTE SIRRI

Şalgam suyunun fermente bir içecek olarak probiyotik özellikleriyle bağırsak sağlığını destekledi.

Londra’daki King’s College’dan Prof. Dr. Tim Spector, “Probiyotikler, bağırsak florasını düzenleyerek sindirimi iyileştirir ve kilo verme sürecini kolaylaştırır” dedi.

Gut dergisinin 2025 sayısında yer alan bir araştırma, fermente gıdaların düzenli tüketiminin bel çevresindeki yağlanmayı %15 azalttığını kanıtladı.

100 ml’sinde sadece 5 kalori bulunan şalgam suyu, diyet listelerinde hem lezzetli hem de etkili bir alternatif olarak yerini aldı.

UZMANLAR NASIL ÖNERİYOR?

Şalgamın diyetlere entegrasyonu konusunda uzmanlar pratik öneriler sunuyor.

ABD’li diyetisyen Joy Bauer, “Şalgamı çiğ olarak salatalara ekleyebilir, fırında düşük kalorili cipsler yapabilir veya suyunu ara öğünlerde içebilirsiniz” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Bess Dawson-Hughes ise, “Şalgamın C vitamini, demir emilimini artırarak enerji seviyelerini yükseltir. Bu da diyet yapanlar için motivasyonu koruyan bir avantaj” yorumunda bulundu.

Ancak uzmanlar, hazır şalgam sularındaki tuz oranına dikkat çekiyor ve ev yapımı versiyonları önerdi.

BİLİMSEL DESTEK VE KÜRESEL TREND

Şalgamın diyet listelerine girişi, sadece Türkiye’yle sınırlı değil; dünya genelinde bir trend haline geldi.

Nutrition Reviews’un 2025 analizi, şalgamın antioksidan içeriğinin inflamasyonu azalttığını ve kilo verme sürecinde hücresel sağlığı koruduğunu gösterdi.

Avrupa ve ABD’de şalgam, “süper gıda” kategorisine yükselirken, düşük karbonhidratlı diyetlerde patatesin yerini aldı.

Dr. John Clarke, “Şalgam, hem besleyici hem de sürdürülebilir bir seçenek. Diyetlerdeki popülerliği tesadüf değil” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Şalgamın faydaları tartışılmaz olsa da, uzmanlar ölçülü tüketim konusunda uyarıyor.

Prof. Dr. Tim Spector, “Yüksek tuz içeren şalgam suları, tansiyon hastaları için risk oluşturabilir. Doğal ve tuzsuz hazırlıklar tercih edilmeli” dedi.

Ayrıca, şalgamın iştah açıcı etkisi, fazla tüketildiğinde kilo alımına yol açabilir. Bu nedenle diyet programlarında porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor.

ŞALGAMLA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Şalgam, diyet listelerine girişiyle hem lezzet hem de sağlık vadediyor.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu geleneksel sebzenin modern beslenme anlayışında hak ettiği yeri aldığını doğruladı.