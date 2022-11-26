Salgınların kalbi Çin'de salam ve sosisleri böyle yapıyorlar

Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgına neden olan korona 6,63 milyon insanın ölümüne neden oldu. Korona pandemisinin ardından yeme beslenme alışkanlıkları tartışma yaratan Çin'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ülkedeki bir et işleme tesisinde kaydedilen görüntüler izleyenlerin midesinin kaldıramayacağı cinsten.

Tesiste bozuk etler ve atılacak sakatatlardan da sosis salam yapıldığı anların görüntüsü bir işçi tarafından kaydedildi.

Hijyenik olmayan tesisin görüntüleri, fabrikada çalışan işçi tarafından sosyal medyada yayınlandı.

