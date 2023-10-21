Salih Bademci, Çağatay Ulusoy ile çalışmanın en kötü yanını anlattı

Salih Bademci, Terzi dizisinde başrolü paylaştığı Çağatay Ulusoy ile çalışmanın çok güzel olduğunu ancak tek kötü yanının sürekli yemek konuşarak yemeleri olduğunu söyledi.

Salih Bademci, Çağatay Ulusoy ile çalışmanın en kötü yanını anlattı

Dilek Taşı'nın başrolünü oynayan Salih Bademci, Terzi'deki partneri Çağatay Ulusoy hakkında konuştu. Bademci, Ulusoy ile çalışmanın tek kötü yanını açıkladı.

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"YEMEK KONUSUNDA BİRBİRİMİZİ GAZA GETİRİYORUZ"

Defne Samyeli'nin YouTube programına konuk olan Salih Bademci, Netflix'te yayınlanan Terzi dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy'la ilgili "Onunla çalışmak nasıl?" sorusuna "Çağatay'la çalışmak çok güzel. Onunla çalışmanın tek kötü tarafı sürekli yemek konuşmamız. Ben de onun gibiyim ve birbirimizi gaza getiriyoruz. Sürekli ne yiyeceğiz öğlen, yemekte ne varmış, bir etçi var oraya mık gitsek diyoruz. Çağatay'ın baya iyi bir damak tadı var. Kendisi de yapıp yiyor" cevabını verdi.

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Salih Bademci, ilk olarak TV8'de yayınlanması planlanan Terzi dizisi ilgili de "Televizyonda yayınlanacağı için rolü kabul etmemiştim. Sonra dijitale geçince anlaştık" dedi.


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