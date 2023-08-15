Salih Dursun'un Beşiktaş isyanı: Necip Uysal kulağımı patlattı

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te futbolculardan Salih Dursun, karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

KAYNAK: AA
Salih Dursun'un Beşiktaş isyanı: Necip Uysal kulağımı patlattı

Editör: Fatma Demirkaya

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Salih, "Lig başladı, çok güzel. Çok seviyoruz, çok keyifli. Ama her sene aynı şey oluyor. Bir pozisyonda Necip golden önce kulağımı patlattı. Hakem 'Görmedim.' dedi. Bütün herkes görmüştür. İki dakika sonra aynısını yaptım ve sarı kart yedim. Necip'in de sarı kartı var. O pozisyondan sonra gol oldu. Çok üzgünüm. Sonuçta Salih Dursun forvet oynadı diyoruz, bir emek var. Takım bütün her şeyini ortaya koydu, mücadelemizi ettik. Tabii bazen insan böyle olmasına üzülüyor. Emeğin karşılığında hakemin en azından adaletli davranması gerekiyor. Orayı görüp bu tarafı görmemek hepimizi üzüyor. İnşallah bir dahaki maçlarda bunu yaşamayız." diye konuştu.
Bu müsabakada forvet bölgesinde görev almasıyla ilgili konuşan Salih, "Ekonomik şartlarda transferler biraz gecikiyor. Tabii takımımızın da bu pozisyonda eksiği vardı ama transfer dönemi devam ediyor. Sakaryaspor zamanında da bu mevkide oynamıştım. Taktiğe bağlı oynamaya çalıştık ve bunu 84 dakika yaptık. Eksikler de oldu, doğrular da oldu. Beşiktaş'ın oyununu bozmaya çalıştık. Ama neticesinde maçı kaybettik, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.
"GÜÇLENEREK DEVAM EDECEĞİZ"
Ligde mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Fatih Karagümrüklü oyuncu, "Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Transferlerimiz de gelecek Allah'ın izniyle. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım tam oturana kadar biraz zamana ihtiyacımız var. Sonrasında ilk 10'a oynayan Karagümrük olacak sahada. Şu şartlarda bile aile oldu takım, yeni gelen transferlerle ilk 10'u zorlayan bir takım olacağına eminim. Allah'ın izniyle güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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