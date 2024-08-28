Salih Özcan yeni takımına imza attı. Formayı giydi

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Salih Özcan yeni takımına imza attı. Formayı giydi

Milli futbolcu Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan ayrıldı bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a transfer oldu.

Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ın yeni takımı belli oldu...

Transfer döneminin başında adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu, bir başka Alman ekibi Wolfsburg'a imza attı.

Dortmund, milli oyuncunun bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralandığını duyurdu.

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Salih Özcan için, "Kadromuzdaki yeni rekabet ortamı, ona bu sezon istediği oynama süresini veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle Salih'i bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralamayı kabul ettik. Kendisine bu yıl şans diliyorum." dedi.

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