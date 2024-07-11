Salih Özcan'dan TFF'ye tepki

2024 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken çeyrek finalde Hollanda’ya 2-1 mağlup olan milli takım hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Almanya’da kalan yıldız futbolcumuz Salih Özcan sürpriz itiraflarda bulundu.

"Schlag & Fertig" adlı podcast programına konuk olan Salih Özcan turnuvada yaşananlara dair konuştu.

"HİÇLİĞİN ORTASINDA BİR YERDE"

Almanya’da kamp yaptıkları otelin konumundan şikayet eden Salih Özcan, "hiçliğin ortasında bir yerde" sözlerini sarf etti.

Otelin hiçlikte olmasına rağmen taraftarlar tarafından bulunduğunu da ekleyen Salih Özcan taraftarların çalılıklar arasından gizlice otele girmeye çalıştıklarını bir keresinde kendisinin de etkilendiğini söyledi.

"BİZİ AŞAĞI ÇEKECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Merih Demiral’ın bozkurt selamı nedeniyle ceza almasına değinen Özcan, “Bizi aşağı çekeceğini biliyorduk. Takımda bu konuda neredeyse hiç konuşulmadı. Duyguyla yaptı. Onun siyasi bakış açısını bilmiyorum” dedi.

"FUTBOLUNUZA BAĞLI KALIN"

Futbolun siyasetten uzak durması gerektiğini belirten milli futbolcu, "Siyasi meseleleri futbola taşımanın taraftarı değilim. İşini yap. Siyasi meseleleri özel olarak halledebilirsiniz, ancak özel olmasına izin verin ve futbolunuza bağlı kalın” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya maçının ardından bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma açan UEFA Almanya'nın da etkisiyle 2 maç ceza vermişti.