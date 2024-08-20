Saliha Şahin yeni aşkını ilan etti. Flaş Zehra Güneş detayı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saliha Şahin yeni aşkını ilan etti. Flaş Zehra Güneş detayı

Beşiktaşlı voleybolcu Saliha Şahin yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. Zehra Güneş detayı ortaya çıktı.

Milli voleybolcu Saliha Şahin, Eczacıbaşı'nda geçirdiği 4 yılın ardından geçen sezon Polonya'da Chemik Police takımında oynamıştı.

Saliha Şahin, bu sezon başı ise Beşiktaş'la anlaşarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne geri döndü.

25 yaşındaki voleybolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşkını duyurdu.

Saliha Şahin, Sarper Uyar'la yanak yanağa fotoğrafını paylaşarak, altına da kalp emojisi koydu.

Sarper Uyar'ın Zehra Güneş'in eski sevgilisi Eren Dişli'nin yakın arkadaşı olduğu da ortaya çıktı.

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