Saliha Şahin yeni aşkını ilan etti. Flaş Zehra Güneş detayı

Milli voleybolcu Saliha Şahin, Eczacıbaşı'nda geçirdiği 4 yılın ardından geçen sezon Polonya'da Chemik Police takımında oynamıştı.
Saliha Şahin, bu sezon başı ise Beşiktaş'la anlaşarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne geri döndü.
25 yaşındaki voleybolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşkını duyurdu.
Saliha Şahin, Sarper Uyar'la yanak yanağa fotoğrafını paylaşarak, altına da kalp emojisi koydu.
Sarper Uyar'ın Zehra Güneş'in eski sevgilisi Eren Dişli'nin yakın arkadaşı olduğu da ortaya çıktı.