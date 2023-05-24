Salihli'de IŞİD'ın hücre evine baskın

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından IŞİD terör örgütünün bir hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Salihli'de IŞİD'ın hücre evine baskın

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de tespit ettikleri bir eve dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Bu evin IŞİD terör örgütü tarafından kullanılan bir hücre evi olduğu değerlendiriliyordu. Operasyon sonucunda, evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Manisa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin Türkiye'ye giriş yapmadan önce IŞİD terör örgütünde aktif görevlerde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin jandarma tarafından yapılan işlemleri devam etmektedir.

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