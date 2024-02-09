Salıncakların gizemi. Her şey saat 23.45'te yaşandı herkes aynı soruyu sordu

Mersin sahil yolunda bulunan bir parkta yan yana 6 salıncak gece saat 23.45'te kendiliğinden sallanmaya başladı. Görenler "Nasıl oluyor" sorusunu yöneltti. Mersin Haber'in paylaşımına yalan diyenler kadar inananlar da oldu.