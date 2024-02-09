Salıncakların gizemi. Her şey saat 23.45'te yaşandı herkes aynı soruyu sordu

Mersin'de kendi kendine sallanan salıncak haberlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin Haber ekibi, şehrin sahil yolundaki bir parkta yan yana duran 6 salıncağın kendiliğinden aynı anda sallanmasını kayıt altına aldı.
6 saniyelik görüntüde salıncakların sallandığı net şekilde görüldü. Bu videoyu haber kanalı sosyal medya hesabından paylaştı. 10 binden fazla beğeni alan videoya yüzlerce de yorum yapıldı.
Haber ekibinin salıncakları kendilerinin salladığını yazan da oldu. Rüzgarın sallamış olabileceğini söyleyenler kadar da bölgenin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken yorumlar da yapıldı.