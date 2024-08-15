Salıpazarı'nda sokak köpekleri için örnek seferberlik

Son günlerde tartışmalara neden olan ve sokak köpeklerinin tamamının barınaklara (bakımevlerine) toplanmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi ve 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Öte yandan, son dönemde medyaya yansıyan sokak hayvanlarının toplu olarak öldürülmesi ve zehirlenmesi görüntüleri, kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi ve özellikle kırsal bölgelerde kısırlaştırma, aşılama ve kayıt altına alma çalışmaları için bir proje geliştirdiklerini açıkladı. Başkan Karaca, "Önceliğimiz, sahipsiz hayvanları sahiplendirmek ve yeni hayvanların sokağa terk edilmesini önlemek için kısırlaştırma seferberliği başlatmak. Ayrıca, hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak istiyoruz. Bu kampanyaya ilk adımı ilçenin belediye başkanı olarak ben attım ve bakıma muhtaç, distemper hastalığını yeni atlatmış bir köpeği sahiplendim. Bu köpeği Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde kayıt altına aldırdım. Tüm vatandaşlarımızı da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Parayla cins hayvan satın almak yerine, sokakta yaşayan bakıma muhtaç bir hayvanı sahiplenmek erdemli bir davranıştır. Sosyal medyadan da yuva bekleyen sahipsiz hayvanları paylaşacağız" dedi.

Karaca, sahiplendirmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Özellikle hayvanların sokağa terk edilmesinin önüne geçmeliyiz. Maalesef zaman zaman ilçe merkezine, köy yollarına ve anayol kenarlarına yeni köpeklerin terk edildiğine tanık oluyoruz. Üstelik çoğunun boynunda hala tasma bulunuyor. Bu durum, hem vatandaşlarımızı hem de belediyemizi ve hayvanları zor durumda bırakıyor. Sorumluluk sahibi hiçbir vatandaş hayvanını sokağa terk etmemelidir. Üstelik bu, yasalara göre bir suçtur" şeklinde konuştu.

Belediye olarak, hayvanların Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde kısırlaştırılması için büyük bir nakil aracı ve geçici bir nakil alanı tahsis ettiklerini belirten Karaca, "Sahiplenilemeyen ve sürü oluşturma potansiyeli taşıyan, vatandaşların tedirgin olduğu hayvanlar için Orman İşletme Müdürlüğü’nden bir yaşam alanı tahsis edilmesi yönünde başvuruda bulunduk. Kendi bakımevimizi kurana kadar, özellikle kısırlaştırma konusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’nden destek alıyoruz. Vatandaşlarımızın kısırlaştırma taleplerini belediyemize iletmesini ve hayvan sahiplenmesini bekliyoruz. 5199 sayılı kanunda yapılan değişikliğe göre, bir hayvanın bakımevinden çıkabilmesi için sahiplenilmesi şart. Burası kırsal bir bölge ve evler genelde müstakil. Her hanenin kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış bir köpeğe bakabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Karaca, sözlerini şöyle tamamladı: "İlçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız el ele vererek bu sorunun üstesinden gelecektir. Ne çocuklarımız zarar görsün ne de hayvanlarımız. Özellikle kısırlaştırma ve yaşam alanı kurma konusunda bize destek olabilecek tüm STK'lar, veteriner hekimler ve iş insanlarıyla işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız."