Salma Hayek 57. doğum gününü bikinili fotoğrafıyla kutladı

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, böylelikle Hollywood'a giriş biletini kazanmıştı.

Ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Mathilde Pinault adında bir kızı olmuştu.

50'Lİ YAŞLARDAN MEMNUN

Yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50'li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı. Hayek, şu anki yaşında kendini mutlu ve memnun hissettiğini de belirtmişti.

"57'NCİ YAŞ GÜNÜM KUTLU OLSUN"

Paylaşımlarıyla gündem olan Hayek'ten yeni tatil pozları geldi. Hayek, 57. yaş gününü kutlarken plajda kırmızı bikinisiyle poz verdi. 'Hayatta olduğum için çok mutluyum ve tüm nimetler için çok minnettarım' diyen Hayek devamında ise şunları söyledi:

Sevgili ailem, değerli arkadaşlarım, sağlığım, beni ayakta tutan işim, güçlendirici ekibim, hayvanlar ve doğayla olan ilişkim ve tüm sadık hayranlarımın sevgisi. 57. yaş günüm kutlu olsun!

