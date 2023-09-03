Salma Hayek 57. doğum gününü bikinili fotoğrafıyla kutladı

Yıllara meydan okuyan Salma Hayek, 57. yaş gününü kutlarken plajda minik kırmızı bikinisiyle poz verdi. Son dönemde tatil pozlarıyla adından söz ettiren Hayek "Hayatta olduğum için çok mutluyum" dedi.

Salma Hayek 57. doğum gününü bikinili fotoğrafıyla kutladı

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, böylelikle Hollywood'a giriş biletini kazanmıştı.

640xauto-002.jpg

Ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Mathilde Pinault adında bir kızı olmuştu.

50'Lİ YAŞLARDAN MEMNUN

Yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini belirten Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50'li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı. Hayek, şu anki yaşında kendini mutlu ve memnun hissettiğini de belirtmişti.

64f445ed86b24a3f2cd106e0.jpg

"57'NCİ YAŞ GÜNÜM KUTLU OLSUN"

Paylaşımlarıyla gündem olan Hayek'ten yeni tatil pozları geldi. Hayek, 57. yaş gününü kutlarken plajda kırmızı bikinisiyle poz verdi. 'Hayatta olduğum için çok mutluyum ve tüm nimetler için çok minnettarım' diyen Hayek devamında ise şunları söyledi:

64f4461786b24a3f2cd106e6.jpg

Sevgili ailem, değerli arkadaşlarım, sağlığım, beni ayakta tutan işim, güçlendirici ekibim, hayvanlar ve doğayla olan ilişkim ve tüm sadık hayranlarımın sevgisi. 57. yaş günüm kutlu olsun!

İlgili Haberler
Ünlü yıldız Salma Hayek'in havuzdaki görüntülerini paylaştığı video olay oldu
Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti Güncel
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti Magazin
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti
Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak Teknoloji - Otomotiv
Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak
Meral Akşener'den Kerkük mesajı Güncel
Meral Akşener'den Kerkük mesajı
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi Spor
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir?
Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim Siyaset
Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim