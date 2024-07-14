Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Saman balyası yüklü tır alev alev yandı

Karaman’da saman balyası yüklü tır seyir halindeyken alev alarak yandı. Tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'ın merkeze bağlı Çoğlu köyü yakınlarında saman balyası yüklü tırda yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 42 ALF 392 plakalı tır bir anda alev alırken, durumu fark eden sürücüsü tırı yol kenarında durdurdu. Sürücünün daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen jandarma yolu geçici süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiye, yanan tıra müdahale etti ve yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

TAMAMEN YANARAK KÜL OLDU

Çıkan yangında saman balyası yüklü tır tamamen yanarak demir yığınına döndü. Yangının elektrik arızasından kaynaklı olma ihtimali üzerinde durulurken, olaya dair tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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