Saman yüklü traktör kazası: 1 yaralı

Kaza, Çorum-Osmancık karayolunun Sarmaşa mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Dursun D. idaresindeki otomobil, Gazi G. yönetimindeki saman yüklü traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından araçta sıkışan otomobil sürücüsü Dursun D., Çorum Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralı sürücüyü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Jandarma, kazanın nedenine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.