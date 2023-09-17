Samandağ’da alev alan sürat teknesindeki 5 kişi kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4 kişilik bir aile ile bir kaptanın denize açıldığı sürat teknesi alev aldı. Teknedekiler, Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Samandağ’da alev alan sürat teknesindeki 5 kişi kurtarıldı

İlçeye bağlı Çevlik sahilinde 4 kişilik bir aile, bir kaptanla beraber sürat teknesiyle denize açıldı. Gezinti sırasında teknenin motorundan henüz bilinmeyen nedenle alev çıktı. Hafif şekilde yaralanan 2 genç kız, suya atladı.

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İhbar üzerine bölgeye Samandağ Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Teknedekiler Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılamaz hale geldi.

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Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Samandağ Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kollarında birinci derece yanık olduğu belirlenen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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