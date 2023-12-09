Samandağ’da hortum seraları yıktı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan hortumda seralar yerle bir oldu. Bir okulun çatısı uçarken, birçok ağaç kökünden söküldü.

KAYNAK: İHA
Samandağ’da hortum seraları yıktı

İlçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde oluşan hortum salatalık, domates ve biber üretimi yapılan seralara zarar verdi.

Şiddetli hortum seraların örtülerini parçalarken zeytin ağaçlarını da kökünden kopardı. Hortum aynı bölgede bulunan bir lisenin çatısına zarar verdi.

Çıkan hortum sonucu serası yıkılan Selva Arslan, “Üç dönüm arazide seram vardı hortum hepsini yok etti. Şuan zor durumdayım. Bir tane seram kalmadı ne yapacağımı bilmiyorum, yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Serası yıkılan başka bir üretici Ülker Şimşek ise, "Sabah saat beş sıralarında hortum çıktı haberimiz yoktu. Ahırı olan komşularım hayvanlarına bakmaya gittiğinde bizim serayı gördükten sonra haber verdiler. Seramızın yanına gelince yerle bir olduğunu gördük" dedi.

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