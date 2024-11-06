Samandağ'da yanan evde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtarıldı

Kaynak: İHA
Samandağ'da yanan evde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde alevlere teslim olan bir evin 3'üncü katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 3 katlı bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yangın çıkan evin 3'üncü katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.

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